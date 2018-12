Lvmh compra gli hotel di lusso Belmond

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACQUISIZIONEVENEZIA Il lusso di Vuitton compra gli hotel a cinque stelle di Belmond come il Cipriani e l'Orient Express, il treno esclusivo che fa tappa anche a Venezia.Il gruppo Lvmh per l'ospitalità da sogno degli hotel Belmond ha staccato un assegno da 2,6 miliardi di dollari per un gruppo che è stato valutato 3,2 miliardi di dollari. E così ha acquisito alberghi icone come il Cipriani di Venezia, l'Hotel Splendido a Portofino, gli alberghi di lusso sul Machu Picchu in Peru, il Copacabana a Rio de Janeiro. Il polo francese punta ad...