Luxottica è un esempio, Nordest in ritardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTESA PILOTAVENEZIA «Il modello Luxottica è quello dell'impresa comunità che ha al centro il capitale umano. Il vecchio capitalista padrone dello stabilimento e delle macchine non conta più, oggi vince chi riesce a coniugare gli investimenti nelle tecnologie digitali con l'attenzione alle persone. E in questo Leonardo Del Vecchio dimostra di essere all'avanguardia, nel Nordest e non solo».Giancarlo Corò, professore di economia all'università di Venezia Ca' Foscari, non si stupisce del nuovo contratto integrativo Luxottica e...