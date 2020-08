LUTTO NELL'INDUSTRIA

VERONA Era stato lui a scegliere quel refrain, Ba-ba Bauli, che ha portato il pandoro di Verona nelle case di mezzo mondo. L'ingegner Alberto Bauli, figlio del fondatore di quello che oggi è il primo gruppo dolciario italiano è morto ieri nella sua Verona, a 79 anni. Ne avrebbe compiuti 80 il 5 settembre prossimo. Lascia un gruppo da 472,6 milioni di euro di fatturato (dato 2018), con sede a Castel d'Azzano alle porte di Verona, oggi guidato dal nipote, Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona. Figlio di Ruggero Bauli, l'artigiano dei pandori che fondò il gruppo nel 1922, Alberto è stato presidente dell'azienda di famiglia per 25 anni e l'ha portata a diventare leader in Italia ed Europa nei dolci da ricorrenza come il pandoro, panettone e colombe, biscotti, merendine, brioches e crackers.

LA CRESCITA

Una crescita continua, portata avanti a colpi di acquisizioni: nel 2004 Bauli ha acquistato l'azienda F.B.F. di Crema (briosches) e nel 2006 la trevigiana Doria, produttrice dei biscotti Bucaneve, Atene e Doriano; nel 2009 acquisisce dal gruppo Nestlé i prodotti da forno commercializzati con i marchi Motta, Alemagna, Tartufone Motta, Trinidad e Gran Soffice, compresa la fabbrica di San Martino Buon Albergo a Verona: nel 2013 rileva il gruppo Bistefani, produttore dei Krumiri; nel 2017 Bauli inaugura la sua prima fabbrica di croissant in India, a Baramati, con un investimento di 34 milioni di euro. Un'attenzione quasi spasmodica ai marchi italiani, per tenerli sul suolo nazionale ed in mano ad un'impresa italiana, che ha fatto di Alberto Bauli, e dei suoi fratelli Adriano e Carlo, e oggi dei nipoti, un punto di riferimento dell'imprenditoria veronese, veneta ed italiana. Ma il nome Bauli resta legato prima di tutto al pandoro, il dolce di Verona, con il gruppo leader italiano nella produzione di pandori e dei dolci da ricorrenza, con una quota di mercato superiore al 25%. L'ingegnere, inoltre, ha anche ricoperto per molti anni anche la carica di consigliere e presidente della Banca Popolare di Verona, poi Banco Popolare. In una delle rare interviste, rilasciata più di 10 anni fa, aveva confessato di avere ottenuto più di quello che poteva pensare, ma l'unica cosa che gli mancava era portare il mare a Verona.

LE REAZIONI

«Bauli significa immediatamente Pandoro, un dolce che ogni anno porta la tradizione natalizia veronese in tutto il mondo - ha detto ieri il presidente della Regione, Luca Zaia, appena saputo della scomparsa dell'imprenditore -. Il Veneto ha perso oggi un messaggero delle nostre tradizioni e del valore della nostra imprenditori». «Oggi si è spento uno dei pilastri dell'economia veronese. Pochi hanno saputo, come lui, interpretare i tempi e scommettere sul futuro. Alberto Bauli apparteneva a quella generazione capace di rappresentare la capacità di un territorio e di fare in senso positivo un sistema Verona», ha, invece, commentato Orietta Salemi, consigliera regionale di Italia Viva. «Verona ha perso un capace capitano d'industria e un banchiere illuminato. La scomparsa di Alberto Bauli è una notizia che colpisce perché il suo nome sta di diritto nell'albo d'oro cittadino, con coloro che hanno reso grande la nostra città. Alla moglie, ai figli e ai parenti, le mie sentite condoglianze e quelle di tutti i veronesi», è stato il commento del sindaco di Verona, Federico Sboarina.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA