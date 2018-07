Luiss, così i giovani imprenditori vanno a scuola di family business

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOVERNANCEROMA Ci vuole passione, più che senso del dovere per fare i futuri piloti delle aziende familiari. Ma anche quella spinta ad assumersi il rischio, molta curiosità e la consapevolezza - questa certamente - di scrivere una pagina importante della storia industriale del Paese, visto che in Italia il 45% delle imprese familiari è prossimo ad affrontare il passaggio generazionale. E del resto è in gioco il futuro dell'85% della produzione nazionale. Tutto questo, insieme al senso della trasformazione in atto e della leadership...