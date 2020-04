IL PIANO

ROMA Decolla Lufthansa in Borsa a Francoforte sull'ipotesi di un intervento pubblico nella compagnia, costretta a mantenere gli aerei a terra per l'emergenza coronavirus. Lufthansa e il governo tedesco starebbero preparando un pacchetto di salvataggio da 9 miliardi, secondo fonti governative e dell'azienda citate da Reuters, Nessun dettaglio però sulle tempistiche dell'intesa, dopo indiscrezioni di lunedì sera che davano l'accordo per fatto. Dunque, le trattative continueranno dopo che ieri ci sarebbe stata una conversazione tra la cancelliera Angela Merkel e l'AD di Lufthansa Carsten Spohr. Ma nel frattempo avanza anche l'ipotesi che il ceo Carsten Spohr stia valutando l'opzione di procedere a un'insolvenza, ricorrendo però al meccanismo di protezione dai creditori. È quello che ha scritto la Dpa, affermando che un portavoce della compagnia ha confermato le indiscrezioni divulgate dal sindacato Ufo. Spohr vorrebbe evitare una eccessiva influenza della politica nonostante l'allarme sulla liquidità: brucia un milione all'ora. La questione dell'influenza pubblica nella gestione è spinosa, per il governo di coalizione tedesco. I conservatori di Merkel vogliono mantenere la gestione di Lufthansa libera da interventi governativi, mentre i Social Democratici vogliono che lo stato ottenga la comproprietà dell'azienda, per influenzare le decisioni sulla tutela dei dipendenti.

R. Amo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

