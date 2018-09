Luce e gas, da ottobre nuovi aumenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TARIFFEROMA Nuova stangata in arrivo per le bollette di luce e gas: dal primo ottobre prossimo scatteranno rincari del 7,6% per l'energia elettrica (pari +1,5 centeuro/kWh) e del 6,1% per il gas naturale (pari +4,78 centeuro/Smc) rispetto alle tariffe del terzo trimestre. Per effetto di questi nuovi aumenti la spesa per l'energia per la famiglia tipo nel mercato tutelato, nell'arco di un anno (facendo i conti quindi dal primo ottobre 2018 a fine settembre 2019) aumenterà di circa 42 euro per la luce e 67 per il gas. Complessivamente 109 euro...