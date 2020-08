ROMA L'accelerazione del London stock exchange è stata cruciale. Di fronte alla scadenza fissata il 21 agosto per chiamare i possibili candidati a manifestare interesse per l'acquisto di Piazza Affari l'effetto è stato doppio. Il primo è stato quello di spingere il governo a valutare un accordo con il principale candidato, Euronext, la federazione delle Borse di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo, su Borsa italiana o sulla piattaforma Mts, che possa magari coinvolgere la Cdp e la Cassa francese. Il secondo effetto dell'accelerazione di Lse è stato quello di far prevalere la spinta all'interno del governo a reinserire in extremis nel Decreto Agosto una norma che oltre a mettere Borsa italiana tra gli osservati speciali, dia alla Consob nuovi poteri per seguire da vicino il processo di vendita. Una sorta di potere di Vigilanza equiparabile, a quanto pare, a quello che l'Autorità di controllo dei mercati già esercita nei confronti degli intermediari finanziari e delle banche. Dunque un faro forte sulla trasparenza e il flusso informativo del processo di vendita attivato da Lse per strappare in via preventiva il via liber , ancora al vaglio, dell'Antitrust all'acquisizione da 27 miliardi di Refinitiv. Il nuovo quadro normativo permetterebbe dunque di gestire con attenzione anche un accordo di acquisto congiunto con Euronext.

