LOGISTICA

VENEZIA Il fondo F2i acquisisce MarterNeri e diviene il primo operatore italiano nel comparto portuale delle merci rinfuse solide. Alle attività portuali di Mestre, Chioggia e Carrara, già nel portafoglio di F2i, si aggiungono quelle svolte da MarterNeri a Monfalcone e Livorno. Con la recente acquisizione di Compagnia Ferroviaria Italiana (Cfi), attiva nel trasporto via ferro di merci rinfuse, si completa il quadro di un disegno industriale organico.

F2i sgr, il principale Fondo Infrastrutturale italiano, ha siglato l'accordo per l'acquisizione da Vei Log Spa del gruppo MarterNeri, gestore di terminali portuali a Monfalcone e Livorno. MarterNeri, le cui attività sono state avviate nel 1969 dalle famiglie fondatrici, è titolare di concessioni e autorizzazioni nei due porti. L'acquisizione verrà effettuata attraverso F2i Holding Portuale (Fhp), società interamente controllata dal Terzo Fondo F2i e dal Fondo F2i-Ania. Le attività di MarterNeri si integreranno con quelle già svolte da Fhp nei terminal di Carrara, Marghera e Chioggia, acquisiti nel 2019. Dal consolidamento in Fhp nasce il primo operatore portuale italiano nel settore delle rinfuse, attivo nell'Alto Adriatico e nel Tirreno con oltre 7 milioni di merci movimentate annualmente, 7 terminali in gestione, 200 mezzi di sollevamento e movimentazione, magazzini e infrastrutture di interconnessione.

Il comparto delle rinfuse solide (prodotti siderurgici, cereali, cellulosa, fertilizzanti, moduli industriali speciali e altre merci che, per caratteristiche specifiche, non sono trasportate in containers) è strategico per l'economia nazionale. Il 70% delle importazioni e il 50% delle esportazioni italiane avvengono via mare, per un valore annuo di 160 miliardi di euro. La logistica relativa a tali merci è un tassello indispensabile per garantire l'efficiente operatività dei principali distretti industriali italiani. Dopo l'acquisizione di MarterNeri, il volume d'affari delle società appartenenti a F2i e operanti nel comparto delle merci rinfuse è stimato essere superiore a 170 milioni per 630 addetti.

GESTORE INTEGRATO

F2i sgr è il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, con asset per oltre 5 miliardi di euro nei trasporti (controlla l'aeroporto di Bologna e, tramite, 2i, quello di Trieste) e logistica, energie per la transizione, reti di distribuzione, reti e servizi di telecomunicazione per oltre 19 mila addetti in Italia. Tra i soci di F2i Fondazioni di origine bancaria, Casse di previdenza e Fondi pensione nazionali ed esteri, Asset manager nazionali e internazionali e Fondi sovrani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

