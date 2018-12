CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOVENEZIA Nel Nordest si guadagna in media meno che in tutto il resto del Nord Italia. E Venezia è la provincia della Regione dove il reddito è più basso con 28.691 euro all'anno, - 2,6% rispetto alla media regionale (29.447 euro) e 39. posto in Italia in peggioramento sul 2017, quando la provincia lagunare si piazzava 35.Dati che emergono dal Jp Geography index 2018, classifica redatta dall'Osservatorio Jobpricing delle province italiane, che fotografa anche un altro fattore: è tutto il Veneto che perde posizioni negli stipendi dei...