LO STUDIOVENEZIA È come se, nell'arco di un decennio, fossero state interamente spazzate via due città come Vicenza e Rovigo, capoluoghi da poco più di centodiecimila abitanti l'uno e cinquantamila l'altro. Ammontano infatti a 165.598 le imprese artigiane che, fra il 2009 e il 2018, in Italia sono state travolte dall'onda lunga della crisi, uno tsunami che nei primi sei mesi del 2019 ha cancellato altre 6.564 ditte. A dirlo è uno studio della Cgia di Mestre, secondo cui nemmeno il Nordest è scampato a questo flagello, registrando da...