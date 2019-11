CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lo studio dei cugini della Cgia di Mestre non sorprende i vertici della Confcommercio del Veneto. La grande famiglia dei piccoli produttori, artigiani o negozianti che siano, alla fine si ritrova sulla stessa barca, a navigare in acque assai agitate fra crisi dell'economia, calo dei consumi e chiusura delle botteghe. «Ma tutti i Governi, di qualsiasi colore siano, sembrano non capire mai quanto grave sia questa emergenza», dice Massimo Zanon, presidente dell'associazione di categoria del terziario.È un problema che si trascina nel tempo,...