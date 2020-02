LO SCONTRO

ROMA Non è un caso se un hedge fund inglese dalle spalle larghissime come Tci Fund Management, fondato da Chris Hohn, è arrivato a toccare il 6,3% di Atlantia a giugno 2018 e se ancora oggi figura nel capitale della holding che controlla Autostrade per l'Italia. Ci deve essere dietro più di una scommessa, se nonostante la pesante minaccia di revoca della concessione da parte del governo, un fund manager attivista come Hohn, di quelli che partecipano alle politiche della società e le criticano anche, che gestiscono 28 miliardi di dollari, che raccolgono profitti per 8,4 miliardi e un rendono il 41% annuo per i propri clienti, la settimana scorsa ha guidato una delegazione di fondi che ha bussato alla porta del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Tci Fund era accompagnato da un altro azionista di Atlantia, il Fondo sovrano norvegese che in genere si muove con logiche un po' diverse: può essere animato da un certo attivismo ma non usa molta leva finanziaria e ha l'obiettivo di stabilizzare i redditi otimizzando il rischio/rendimento del Paese. Ad aprile del 2019 in occasione dell'approvazione del bilancio di Atlantia Il Fondo sovrano norvegese si è presentato in assemblea con poco più dell'1% e deve nutrire ancora un certo ottimismo visto che il titolo vale più o meno quanto allora poco sotto 23 euro. E poi c'è il maxi-fondo Usa, King Street Capital, una creatura da 20 miliardi di dollari di investimenti.

Insieme a Tci Fund, King Street Capital e al Fondo sovrano norvegese, c'erano anche altri fondi internazionali e sono andati tutti insieme dal ministro dell'Economia perché non hanno capito fino in fondo a che punto è lo scontro tra governo e Atlantia sulla concessione di Aspi. Anzi. Credono ancora che Atlantia sia un titolo sottovalutato in Borsa, considerati gli asset in portafoglio, e proprio non riescono a comprendere come il governo, seppure sulla base delle inadempiende importanti di Aspi, possa con una revoca possa minacciare la sopravvivenza di un'azienda come Aspi.

I RISCHI

Certo, è la visione del mercato, di chi crede da investitore attivista che si possa fare meglio con quella società, e non peggio. Ma è comunque l'ennesima voce di un pezzo di mercato più abituato a ricevere le avances di un ministro che spinge gli investimenti nel suo Paese piuttosto che andare dal titolare dell'Economia per chiedere perchè sta diventando così rischioso investire in una delle aziende più capitalizzate della Borsa italiana. Basta guardare le bocciature del rating incassate da Atlantia e da Aspi da parte di agenzie che hanno relegato i bond tra i titoli spazzatura. Il crollo del Ponte Morandi e le inadempienze evidenti di Aspi hanno avuto il loro ruolo in questa storia, ma gi investitori ora chiedono chiarezza. Ufficialmente Tci, King Street e il Fondo sovrano norvegese preferiscono non commentare. Ma da tempo, insieme anche ad altri azionisti di Atlantia guardano con una certa incredulità alla questione della revoca. Proprio come il fondo Gic Fund, il Fondo sovrano di Singapore, che insieme a Tci aveva presentato un maxi-esposto alla Commissione europea perché dicesse la sua sulla decisione del foverno italiano di modificare unilateralmente la convenzione firmata con Aspi nel 2007 attraverso il Milleproroghe. Una mossa che cancella 23 miliardi di indennizzo dovuto ad Autostrade in base all'articolo 9bis della Convenzione in caso di revoca. Anche azionisti di Aspi, da Aliianz al fondo cinese Silk Road Fund, hanno presentato il loto esposto all'Ue.

Da giorni l'esecutivo è impegnato sul faticoso iter di approvazione del Decreto Milleproroghe, in cui è inserito anche il famoso articolo 35, che facilita la revoca delle concessioni autostradali. Il prossimo cda di Atlantia è fissato per inizio marzo, quando dovrebbero essere esaminati i dati preliminari del 2019. È sia il board della holding sia quello di Aspi restano in allerta. Se il Milleproroghe, come sembre, sarà approvato così com'è, potrebbero essere riconvocati a più stretto giro per fare il punto della situazione.

Il Decreto deve essere infatti convertito entro il 29 febbraio. Ma Atlantia-Aspi ha tempo fino al 22 giugno (6 mesi da quel 22 dicembre scorso) per far scattare la risoluzione del contratto. Un tempo sufficiente per trovare un accordo tra revisione della concessione, taglio delle tariffe e incremento degli investimenti.

Roberta Amoruso

