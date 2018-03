CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROMILANO Mentre parte il conto alla rovescia per le mosse su Tim del fondo americano Elliott, Vivendi studia la controffensiva e prova a prendere in contropiede l'hedge fund guidato da Paul Singer: la media company transalpina starebbe infatti valutando di giocare d'anticipo facendo decadere in toto l'attuale consiglio di amministrazione, nominato lo scorso maggio. Questa carta potrebbe essere giocata a metà aprile visto che entro il 13 vanno depositate le azioni per l'assemblea e la geografia degli schieramenti sarà più chiara. Gli...