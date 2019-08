CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA L'economia dei paesi più industrializzati perde colpi e rallenta. E l'Italia resta in coda, la peggiore fra i Sette grandi nel confronto con l'anno precedente. Con i venti della guerra commerciale fra Usa e Cina che soffiano sempre più forte, la frenata osservata negli ultimi mesi rischia ora di accentuarsi ancora di più. Le banche centrali sono infatti già pronte a mettere in campo nuovi stimoli per evitare una recessione globale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che riunisce 36 nazioni,...