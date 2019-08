CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIONEW YORK La Cina passa al contrattacco nella guerra commerciale con gli Usa, e dà fondo alle ultime risorse su cui intervenire. Il governo di Pechino ha annunciato che, in risposta all'ultima ondata di imposte minacciate da Trump due settimane fa, imporrà dazi dal 5 al 10% su 75 miliardi di valore in importazioni dagli Usa. Le date sono le stesse di quelle proposte dall'amministrazione di Washington: una prima tranche tra una settimana, e la seconda per il 15 di dicembre. I prodotti colpiti sono 5.087, e vanno dal tessile...