L'INTERVISTA

A 25 anni d'età, è stato uno dei più giovani italiani a conquistare la Stella Michelin, appena 12 mesi dopo l'apertura del suo ristorante El Coq. Il vicentino Lorenzo Cogo, classe 1986, figlio e nipote d'arte, porta avanti una tradizione segnata fin dal cognome di famiglia, che in dialetto significa appunto cuoco. Per definire la sua cucina sceglie due aggettivi: autentica e dinamica, «Sono valori fondamentali per il mio modo di vivere e, di conseguenza, si riflettono anche nel mio modo di cucinare». È lui a firmare i menù del concorso Azzurro Barilla Insieme sotto il cielo d'Italia per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Cosa ha ideato?

«L'idea è di dar vita ad un menu non troppo complesso a livello gustativo, per mettere a proprio agio persone diverse, oltre naturalmente a valorizzare la pasta. Ma che, al tempo stesso, provochi un po', faccia divertire e racconti qualcosa di me e del territorio».

La storia, e il tratto comune tra le due proposte, è il dolce La Querina.

«Il nome richiama quello della nave di Pietro Querini, mercante veneziano, che fece naufragio nei pressi del villaggio di Rost, nell'arcipelago norvegese delle Lofoten. Lì scoprì lo stoccafisso, che poi riportò a Venezia (Cogo è stato anche protagonista di un documentario sull'argomento, presentato anche alla Mostra del Cinema, ndr).

Un dolce a base di baccalà?

«Qui siamo tutti molto orgogliosi del baccalà alla vicentina. Però ha gusto e profumi intensi, che, altrove, non tutti amano. Per questo la sfida è stato farlo diventare un dessert».

Il segreto per una pasta perfetta?

«Può apparire banale, ma la cosa più importante è cuocerla in acqua abbondante e salata correttamente. E soprattutto la cottura al dente, per assaporare al massimo e al meglio il grano e gli amidi. Perché la pasta troppo spesso è considerata un veicolo per portare il sugo alla bocca, invece è un ingrediente e come tale deve essere valorizzato».

Come vede la situazione attuale della ristorazione?

«Il settore soffre, soprattutto fuori dalle grandi città. Se uno lavora bene, avrà sempre successo, ma c'è bisogno di positività da parte di tutti».(m.z.)

