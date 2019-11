Lite sulla plastica, si muove l'Antitrust

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA La guerra del Pet agita anche il Nordest. Sullo sfondo delle polemiche per la plastic tax, un altro scontro coinvolge le aziende del comparto: è quello riguardante il riciclo delle bottiglie e dei boccioni in Polietilenetereftalato, per cui l'Antitrust ha avviato un'istruttoria allo scopo di verificare la sussistenza di un abuso di posizione dominante da parte di Corepla a danno di Coripet, il nuovo consorzio di cui fanno parte anche alcune imprese di Veneto, Trentino e Friuli. Ieri l'Autorità garante della concorrenza e del...