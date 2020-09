FINANZA

VENEZIA (m.cr.) Cresce ancora la liquidità della Lir, la cassaforte controllata da Mario Moretti Polegato (85%) e dal figlio Enrico, che ha approvato il bilancio 2019. La cassa è a 411,2 milioni, in crescita del 2%. La holding, grazie al consueto approccio prudente negli investimenti, chiude il 2019 con un utile di 6,5 milioni e una patrimonializzazione pari a 632 milioni. Il fatturato complessivo del gruppo si è attestato a 976 milioni. Il patrimonio netto è di 952,4 milioni.

La cassaforte della famiglia Moretti Polegato controlla il 71% di Geox (il restante 29% è quotato in Borsa) e detiene l'intero capitale di Diadora e della società immobiliare Domicapital. La società ha chiuso il 2019 con un margine operativo lordo pari a 8,4 milioni e un utile pari a 2,5 milioni.

La holding in questo contesto turbolento gioca di conserva: «La cultura del risparmio che caratterizza la gestione della Lir si basa su metodi di valutazione prudenti che escludono investimenti speculativi dettati dall'emotività - la nota ufficiale della società -, assunto in un contesto di crisi economica e di alta volatilità dei mercati, volto a privilegiare la protezione del patrimonio».

Il gruppo Geox, tra i leader mondiali nel settore delle calzature classiche e casual, nel 2019 ha raggiunto un fatturato pari a 805 milioni con una marginalità operativa lorda pari a 30,8 milioni. Diadora, marchio storico dello sport presente in più di 60 Paesi, conferma il suo percorso di crescita raggiungendo un fatturato consolidato pari a 168 milioni e un aggregato vicino ai 300 milioni. Gli investimenti immobiliari del gruppo Lir, che ammontano a circa 250 milioni, sono principalmente gestiti dalla controllata Domicapital che opera nel settore dell'edilizia industriale e civile. «Per tutto il 2019 la Lir ha mantenuto l'usuale oculato approccio nell'allocazione degli investimenti anche alla luce delle forti incertezze legate principalmente alla guerra commerciale Usa-Cina e alla Brexit. Tale modus operandi non è variato nella prima parte del 2020. La Lir è una holding guidata da una famiglia e da un imprenditore con una visione chiara del mercato sottolinea il presidente Mario Moretti Polegato una realtà dotata di ampi margini di crescita che grazie al suo patrimonio, alla sua liquidità e all'assenza di debiti finanziari, rimane attenta e aperta a nuove opportunità d'investimento». Si guarda alle nuove tecnologie a investimenti sostenibili nelle energie rinnovabili

