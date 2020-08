VERTENZE

ROMA Per una che si chiude bene dopo anni di trattative , altre dieci se ne aprono. E più si avvicina l'autunno più la situazione si prospetta rovente. Non hanno fatto in tempo al Ministero dell'Economia ad esultare per la soluzione, trovata a fine luglio, della crisi della storica azienda mantovana di abiti da uomo Corneliani, (ha riavviato la produzione grazie all'ingresso del Mise nel capitale con 10 milioni di euro) che a Fabriano, il 19 agosto, la Indelfab (ex Merloni) ha avviato la procedura di mobilità per tutti i 584 dipendenti. Sindacati e politici locali sono insorti, i lavoratori sono scesi in piazza e domani ci sarà un primo incontro con l'azienda per capire se ci sono i margini per il ritiro dei licenziamenti annunciati.

Domani è anche il giorno della riunione tra i commissari che stanno gestendo la liquidazione di Air Italy e i sindacati. L'azienda - nonostante il via libera alla cassa integrazione per 10 mesi per i 1.453 lavoratori con lo stanziamento di 32 milioni nel decreto agosto - non ha alcuna intenzione di tornare indietro sulla decisione di chiudere tutto e quindi licenziare l'intero personale così come da procedura avviata il 27 febbraio, poco prima che la pandemia da Covid travolgesse tutto e il governo bloccasse i licenziamenti per decreto. Ora lo stop generalizzato è finito, il divieto di ridurre l'organico rimane solo per le imprese che stanno usufruendo della cig Covid, per le altre le procedure possono riprendere. A maggior ragione se si tratta di aziende che hanno cessato l'attività oppure sono lì lì per farlo. Ed ecco che fioccano gli annunci.

A ogni modo a metà novembre sempre che non arrivino nuove proroghe - ci sarà il liberi tutti, e si prevede una vera e propria ecatombe. Con licenziamenti a go go. Secondo uno studio del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, a rischio ci sono 900.000 posti di lavoro. «Se lo storico suggerisce infatti che i licenziamenti per motivi economici potrebbero aggirarsi sui 450.000, la congiuntura lascia senza dubbio supporre che possano essere anche il doppio» si legge nello studio.

Al Mise l'agenda di settembre sui tavoli di crisi industriale è fitta. Il primo giorno del mese è previsto il tavolo sulla Betafence di Tortoreto (Teramo), poi il 2 sarà la volta della Yokohama di Ortona (Chieti). Sempre nella prima settimana è atteso il tavolo su Jabil per proseguire il monitoraggio sul percorso di ricollocazione; quella successiva si andrà avanti con le crisi della Bekaert di Figline Valdarno e della Treofan (per il sito produttivo di Terni). Il 15 settembre a Torino è fissato l'incontro sull'ex Embraco. Non c'è invece ancora una data per il tavolo con sindacati e azienda sull'ex Ilva, dove rischiano il posto di lavoro in cinquemila. E anche in Alitalia si trema.

Complessivamente sono oltre 120 le vertenze aperte presso il ministero guidato da Stefano Patuanelli e che vedono coinvolti circa 170.000 lavoratori. Rispetto a un anno fa, nonostante il Covid - fanno notare stretti collaboratori del ministro e della sottosegretaria Alessandra Todde che si sta occupando in prima persone delle crisi - sono stati fatti passi avanti. Dieci le vertenze chiuse con esito positivo, compresi quelle che coinvolgevano due marchi storici del Made in Italy come Pernigotti e Corneliani. Sono 1.800 i lavoratori che hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo. Ma a guardarsi in giro, la sensazione è che nell'arco di pochi mesi al Mise arriverà una valanga di nuove procedure. Con centinaia di migliaia di lavoratori lasciati per strada.

