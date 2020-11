LA CANDIDATURA

ROMA Il futuro di Mario Draghi, a oltre un anno dalla sua uscita dal vertice della Banca centrale europea, continua ad aleggiare sulla politica italiana. Sono in tanti a tirare per la giacca l'ex governatore di Bankitalia ed ex direttore generale del Tesoro, e c'è chi ancora crede che possa essere lui a guidare un nuovo eventuale governo di emergenza per fronteggiare la crisi provocata dal Covid. Ma c'è anche chi lo vede sul colle più alto, al Quirinale quando nel 2022 scadrà il mandato di Sergio Mattarella. Les Echos, il più importante quotidiano economico francese, ha appena dedicato a Draghi un lungo ritratto, ipotizzando uno scenario che potrebbe portarlo dall'Eurotower di Francoforte al Quirinale. «Una buona parte del centrodestra, Berlusconi in testa, gli darebbe il suo appoggio», spiega nell'articolo del giornale francese l'ex premier Enrico Letta. Les Echos cita poi alcuni passaggi dell'intervento dello scorso agosto di Draghi al Meeting di Rimini. Un discorso in cui l'ex numero uno della Bce ha messo in guardia i governi dall'utilizzare in modo sbagliato le risorse in arrivo dall'Europa. «I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e se non si è fatto niente resterà la mancanza di una qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il loro reddito futuri», spiegò Draghi, che il quotidiano economico francese vede ancora in gran forma e pronto a tornare al centro della scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA