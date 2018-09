Leonardo, una maxi commessa da 2,4 miliardi per la difesa Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEROMA L'America sceglie l'Italia per rafforzare il proprio esercito. Leonardo, società guidata da Alessandro Profumo, in collaborazione con Boeing, ha vinto la gara per la fornitura di 84 elicotteri della U.S. Air Force, l'aereonautica militare degli Usa. La commessa vale ben 2,4 miliardi di dollari e sostituirà gli storici elicotteri UH-1N, quelli usati nella guerra del Vietnam. I DETTAGLISono proprio gli elicotteri, gli stessi che hanno causato il crollo in borsa di Leonardo a novembre, a portare una commessa del genere e un...