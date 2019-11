Leonardo, risultato netto in aumento a 465 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CONTIROMA Leonardo chiude i primi nove mesi dell'anno con «risultati in linea o superiori agli obiettivi prefissati» e conferma le previsioni per il 2019. Il risultato netto è di 465 milioni, in aumento del 77%. Dopo la firma della transazione con Hitachi i profitti incorporano «gli effetti del rilascio di gran parte del fondo stanziato a fronte delle garanzie prestate in occasione della cessione del business trasporti di Ansaldobreda». «Crescita significativa» anche per i ricavi a 9,13 miliardi (+10,8%). I nuovi ordini, pari a 8,6...