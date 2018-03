Leonardo, ok al piano per 1.100 esodi volontari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Con un piano per 1.100 prepensionamenti volontari ed assunzioni, Leonardo punta ad un «rafforzamento delle competenze aziendali per aumentare la competitività e la redditività dell'azienda e delle singole divisioni». L'accordo è già stato raggiunto tra azienda e sindacati, che però torneranno al tavolo per estenderlo ai dirigenti. È per Fiom «un risultato positivo raggiunto grazie a relazioni sindacali avanzate». Insieme ai prepensionamenti, l'azienda «prevede di avviare, compatibilmente con le risorse economiche...