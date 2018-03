Leonardo: maxi contratto in Qatar che interessa anche Tessera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INDUSTRIA AEROSPAZIALEROMA Leonardo, maxi contratto in Qatar per l'acquisto di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90, giù ricavi e utili nel 2017, proposto dividendo di a 0,14 euro.Il valore dell'intero programma elicotteri per il Consorzio NHI è superiore a 3 miliardi di euro e comprende 16 NH90 TTH per operazioni terrestri, 12 NH90 NFH per missioni navali e un pacchetto completo di supporto, manutenzione, addestramento e interventi infrastrutturali. Il programma potrebbe essere ulteriormente ampliato in futuro. Leonardo agirà in...