VENEZIA Il settore dell'arredamento sta uscendo di scatto dal lockdown. Lo stop della produzione da Covid è stato utilizzato dalle aziende del Nordest più in vista per potenziare il dialogo digitale con la loro comunità: clienti, agenti e architetti. Tanto che i segnali di ripresa di un settore decisivo per l'economia del Veneto che vale circa 7 miliardi di fatturato sono tangibili. E confermati anche dalla voce dei protagonisti che hanno partecipato al convengo online di ieri nell'ambito del ciclo Italian Way. «In giugno siamo cresciuti dell'80% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, a fine anno potremmo avere un fatturato superiore al 2019 - confida Daniele Lago, Ad dell'azienda padovana di design da circa 40 milioni di fatturato, un terzo dall'estero - per noi la ripartenza è stata a V come speravamo anche grazie al fatto che nel periodo di lockdown abbiamo rafforzato il legame con la nostra comunità fatta di clienti, agenti, architetti, designer. Online abbiamo registrato numeri impressionanti, anche 150mila interazioni sui social. Credo che questa crisi sia una grandissima occasione, ma dobbiamo ancora migliorare sull'infocommerce, sull'interazione tra negozi e digitale».

Il legno-arredo da solo vale 42,5 miliardi di fatturato e ha il Veneto seconda base produttiva col 17% del giro d'affari. E la crisi da Covid potrebbe far ritornare qui molte produzioni. «Per l'Italia questo è un settore cruciale - avverte Remo Tricani, co ceo Unicredit Italia - dove sono attive il 15% delle imprese manifatturiere e l'8% degli addetti. Attraverso una piattaforma digitale realizzata con Alibaba abbiamo offerto una nuova occasione di sviluppo internazionale per 1100 aziende che hanno già realizzato una crescita del 24% dei loro fatturato estero, questo tipo di iniziative oggi sono ancora più cruciali».

L'incertezza però regna sovrana e anche Unicredit vede una divaricazione per l'arredamento: «La ripresa sarà concentrata sull'alto di gamma e sui prezzi bassi», sottolinea l'analista di Unicredit Roberta Antinarella - a marzo la produzione è scesa del 5,3% ma ci sono imprese resilienti che hanno già colto le nuove opportunità come la ripresa in Cina. Abbiamo tracciato due scenari: uno soft, con calo a fine anno dei fatturati del settore del 17%, e uno hard con un - 26%». «Il legno-arredo per il Veneto è un settore importantissimo - spiega Enrico Carraro - e l'aspetto dimensionale oggi è cruciale soprattutto per i mercati esteri: per questo dobbiamo far crescere le nostre aziende, anche quelle del legno-arredo, dove abbiamo ancora grandi marchi nazionali». Come la trevigiana Arper, 63 milioni di fatturato 2018, il 92% all'estero: «La pandemia ha colpito duro il nostro settore, noi siamo specializzati nella fornitura contract, ad alberghi e ristoranti - spiega il presidente Claudio Feltrin che guida anche Assoarredo - per ora non abbiamo avuto contraccolpi anche perché realizziamo prodotti di design e sostenibili. Per il futuro credo che conterà flessibilità e capacità di raccontarsi anche sul digitale». Dallo studio di UniCredit si evidenzia come l'export veneto dell'arredo valesse a fine 2019 più di 2,7 miliardi, il 28% del totale italiano. I mercati a più alto potenziale - come Cina, Usa e Canada - hanno bisogno di organizzazione per essere conquistati. Sperando che per una volta il Paese sia coeso e faccia sistema.

Maurizio Crema

