Le vasche di Geromin si allargano in Asia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Il gruppo Geromin tocca i 20 milioni di fatturato e lo festeggia allargando le esportazioni al 35%, con ottimi risultati in Asia, dove è iniziato anche lo sbarco in Vietnam e Cambogia, mentre l'Europa è in gran parte acquisita, dalla Russia alla Francia, dalla Svizzera alla Slovenia. Quattro le aziende di cui Hafro è la capofila, quella che da sola mette assieme il 60% dei 20 milioni di ricavi, con una crescita mai inferiore al 10% annuo. Hafro produce idromassaggi, colonne doccia e box doccia multifunzione, generatori di vapore,...