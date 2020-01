LE STRATEGIE

VENEZIA Leonardo Del Vecchio è uno dei pochissimi imprenditori italiani, probabilmente l'unico ad un certo livello, ad aver acquisito importanti realtà in Francia. Lo ha fatto con Luxottica-Essilor e lo ha fatto con la Covivio di Metz, di cui è azionista di riferimento con il 26.4 per cento del capitale. È attraverso la controllata Covivio Hotels che l'uomo d'affari bellunese torna ad investire nel suo territorio con una sfilza di quattro e cinque stelle, ben otto, situati a Roma, Firenze, Venezia, oltre che a Nizza, Praga e Budapest. Un'operazione da 573 milioni di euro, mentre è già stata annunciata l'acquisizione di un Hotel Hilton a Dublino per 45,5 milioni.

INVESTIMENTI EUROPEI

Gli alberghi appartengono al portfolio Boscolo Hotels, che a Venezia aveva il Bellini, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria e della chiesa degli Scalzi e del Grand hotel dei Dogi, nel sestiere di Cannaregio, che vanta tra le attrattive uno storico giardino segreto. Ma ci sono anche Palazzo Naiadi di Roma e palazzo Gaddi a Firenze. Tutti gli otto alberghi saranno gestiti da Nh Hotel Group.

«Proseguiamo lo sviluppo europeo della sua attività alberghiera posizionandosi al centro di città che figurano fra le 20 più importanti destinazioni turistiche in Europa», spiega Dominique Ozanne, Deputy Ceo di Covivio. Il rebranding degli hotel da parte di Nh avrà luogo contestualmente alla chiusura dell'accordo, fatta eccezione per gli hotel di Firenze e Nizza, attualmente in ristrutturazione, che passeranno sotto la nuova insegna rispettivamente entro giugno 2020 e gennaio 2021.

IN LAGUNA

I due alberghi veneziani erano in vendita da almeno otto anni. Il Boscolo Bellini, un quattro stelle di 97 stanze, con affaccio sul Canal Grande era stato messo sul mercato ancora prima per alleggerire la situazione debitoria del gruppo Boscolo Hotels. Ristrutturato relativamente di recente, invece, l'altro albergo a Cannaregio è un cinque stelle con 72 camere, molto curato. Il lungo periodo di tempo in cui i due alberghi sono rimasti nel limbo del mercato testimonia come anche le destinazioni turistiche più importanti e imperdibili per i grandi gruppi dell'accoglienza, negli ultimi anni abbiano perso parte dell'appeal, data anche la concorrenza spietata che arriva dalle soluzioni extralberghiere di cui Venezia, ma ancora di più Roma e Firenze, sono quasi sature.

IL VENDITORE

Nel 2016 attraverso una complessa serie di operazioni, Varde Partners, fondo globale di alternative investments aveva rilevato il debito della Boscolo arrivando poi ad acquisire il 100 per cento del capitale nel 2017. Da quel momento, Varde adottò una serie di strategie per trasformare e rilanciare il business attraverso un piano industriale mirato alla creazione di valore e, nel 2018, la catena di hotel è diventata The Dedica Anthology'. Gli hotel acquisiti, che contano 1.115 camere, saranno gestiti con i marchi NH Collection, NH Hotels e Anantara Hotel & Resorts, quest'ultimo è un marchio di altissima gamma ben consolidato nei mercati asiatici che il Gruppo NH Hotel sta introducendo attualmente in Europa. Per questo motivo, Covivio e NH Hotel Group hanno firmato contratti di locazione a lungo termine, con canone minimo garantito variabile. L'accordo ha una durata iniziale di 15 anni, estendibile su opzione di NH fino a 30 anni.

M.F.

