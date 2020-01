LE STRATEGIE

ROMA «Sorgenia sarà protagonista della transizione industriale e strategica». Renato Ravanelli è pronto a costruire attorno al gruppo energetico appena acquisito da F2i, dopo che cinque anni fa le banche l'hanno salvato dalla cattiva gestione della Cir (1,8 miliardi di debiti), un nuovo maxi polo, in un altro settore chiave del paese. A ridosso di Natale, il più grande fondo infrastrutturale italiano, promosso da fondazioni bancarie, banche e Cdp più primari investitori internazionali, ha centrato l'acquisizione di Sorgenia, società che grazie alla capacità di grandi banchieri del calibro di Gaetano Miccichè, Pierfrancesco Saviotti, Fabrizio Viola, Giuseppe Castagna, Victor Massiah rimboccatisi le maniche per scongiurare il tracollo, adesso grazie al nuovo azionista guarda a un nuovo futuro.

F2i ha battuto la concorrenza di A2a-Eph, Iren e Contourglobal. Sul piatto, il fondo italiano, alleato con gli spagnoli di Asterion Capital, un fondo guidato e fondato dall'ex numero uno di Endesa Europa Jesu's Olmo, ha messo un'offerta di 1,020 miliardi così articolata: 370 milioni di equity e 650 milioni di rifinanziamento garantito da Mediobanca e Intesa Sanpaolo. Il prestito poi sarà sindacato dagli stessi istituti di oggi (Banco Bpm, Intesa, Unicredit, Mps, Ubi) più tanti altri che si sono fatti avanti per sostenere l'operazione. Con i 370 milioni che F2i verserà a Sorgenia holding, quest'ultima provvederà a pagare parte delle passività alle banche azioniste e verosimilmente, la holding verrà messa in liquidazione.

«È un grande progetto - ripete orgoglioso Ravanelli, manager alla guida di F2i dall'ottobre 2014, dopo sei anni da managing director della multiutility lombarda A2a e che nel corso della sua carriera ha chiuso operazioni vicine a 18 miliardi e ha costruito il polo delle reti e infrastrutture - posso spiegare perchè attorno a Sorgenia vogliamo costruire un nuovo futuro. Innanzitutto la società verrà mantenuta indipendente. Siamo in attesa che nel giro di un paio di mesi, l'Antitrust europeo dia l'autorizzazione a procedere con l'integrazione: ai primi di marzo siamo confidenti di poter formalizzare il tutto». Entro fine marzo si terrà l'assemblea di Sorgenia spa per eleggere il nuovo consiglio: Gianfilippo Mancini, che è stato messo dalle banche al timone del gruppo, verrà confermato mentre quasi certamente F2i vorrà nominare un nuovo presidente al posto di Chicco Testa. «L'altra peculiarità del nostro progetto - prosegue Ravanelli - è che Sorgenia resterà a controllo italiano. In contemporanea con il closing, infatti, F2i conferirà in aumento di capitale della società operativa, 450 megawatt di impianti rinnovabili, prevalentemente eolici nel centrosud, ad esito del quale il fondo italiano avrà il 75%, Asterion il 25%. Da qui partirà il grande rilancio» conclude Ravanelli, «che farà di Sorgenia il protagonista delle rinnovabili, assieme al ciclo combinato, per gestire la transizione. Ma l'operazione non si ferma qui, F2i intende mettere a disposizione di Sorgenia ulteriori risorse finanziarie per una nuova fase di crescita a livello internazionale». Ravanelli anticipa che insieme a Mancini, farà un nuovo piano industriale con obiettivi ambiziosi.

