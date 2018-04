CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Le spese sanitarie rappresentano la categoria di detrazioni più nota e richiesta. In particolare, il contribuente può detrarre ai fini Irpef il 19% degli importi di questo tipo, al netto di una franchigia di 129,11 euro: ovvero, in sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la soglia minima di 129,11 euro. Possono essere indicati nel 730 tutti i pagamenti sostenuti, per sé o per un familiare fiscalmente a carico, per l'acquisto di farmaci, anche omeopatici, da banco o con ricetta...