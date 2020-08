LE SENTENZE

TREVISO Il gruppo Benetton ha il diritto di ottenere gli incentivi pubblici per il proprio impianto di cogenerazione. L'ha deciso il Tar del Lazio, attraverso sei sentenze gemelle che hanno accolto altrettanti ricorsi, presentati dalla società tessile Olimpias contro il Gestore dei servizi energetici (Gse) e il ministero dello Sviluppo economico (Mise). Al centro del contenzioso c'era la struttura trasferita, un decennio fa, dal polo produttivo di Grumolo delle Abbadesse al quartier generale di Ponzano Veneto.

IL TRASLOCO

Nell'estate del 2009 l'azienda aveva attivato un macchinario in grado di generare elettricità, cedendo il calore residuo del processo di conversione dell'energia dal combustibile. L'apparato era stato realizzato su una sorta di container, in modo da poter essere trasportato da un luogo all'altro. Il trasloco dal Vicentino al Trevigiano era avvenuto un anno dopo e la ripartenza dell'attività era scattata nel 2011. Dopo aver raggiunto i parametri di risparmio energetico richiesti per accedere ai benefìci previsti dalla legge, Olimpias ne aveva così fatto richiesta per il 2012 e per il 2013, ricevendo rispettivamente 47.500 e 28.800 euro. Per gli anni compresi fra il 2014 e il 2018, invece, tutte le domande erano state respinte, «in quanto l'intervento non è stato effettuato utilizzando componenti nuovi»: tutti i pezzi, dal motore al contatore, provenivano infatti dalla vecchia sede.

LA TESI

A quel punto sono partite le azioni legali. La tesi del gruppo industriale era che per i sistemi di cogenerazione non c'è alcuna disposizione normativa che ne precluda una diversa localizzazione, «a differenza di quanto previsto per gli impianti fotovoltaici, per i quali è, invece, espressamente disposta la decadenza dagli incentivi in caso di trasferimento dell'impianto in un sito diverso da quello di installazione». Questa argomentazione è stata infine accolta dai giudici amministrativi: «Non si può ritenere che la rilocalizzazione abbia determinato l'alterità dell'unità stessa, la quale ha invece mantenuto la propria identità nel tempo senza che sia configurabile, solo in ragione di una modifica dell'ubicazione, l'utilizzo di componenti usate, che invece attengono alla medesima e originaria macchina».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA