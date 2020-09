LE REGOLE

ROMA L'Antitrust accende un faro su tre colossi del calibro di Google, Apple e Drop, per pratiche commerciali scorrette e applicazione di clausole vessatorie nei contratti per i loro servizi di cloud. L'Autorità Garante della Concorrenza ha deciso di avviare in tutto sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing. I soggetti coinvolti sono Google, per il servizio Google Drive, Apple, per iCloud, e Dropbox. Ognuno dei tre colossi è interessato sia da un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette e/o violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori, sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali. In particolare, le istruttorie per pratiche scorrette nei confronti di Google e Apple riguardano la mancata o inadeguata indicazione, in sede di presentazione del servizio, dell'attività di raccolta e utilizzo per scopi commerciali dei dati forniti dall'utente e il possibile indebito condizionamento nei confronti dei consumatori. Le stesse contestazioni mosse anche a Dropbox.

Si indaga anche per clausole vessatorie, per quello che riguarda alcune condizioni contrattuali predisposte nei relativi modelli delle tre società. Tra queste, l'ampia facoltà - da parte dell'operatore - di sospendere e interrompere il servizio; l'esonero di responsabilità anche in caso di perdita dei documenti conservati sullo spazio cloud dell'utente; la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la prevalenza della versione in inglese del testo del contratto.

