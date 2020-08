IL PROVVEDIMENTO

ROMA Doveva essere una misura temporanea, legata all'emergenza del coronavirus. E invece diventerà una procedura definitiva. I concorsi pubblici non saranno più accentrati a Roma, come avvenuto fino ad oggi, ma potranno essere svolti in sedi regionali più vicine ai candidati. È l'effetto dell'articolo 25 del decreto agosto da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento modifica un altro decreto del governo, quello sul rilancio dell'economia approvato a maggio, che aveva introdotto una deroga per i concorsi pubblici fino alla fine di quest'anno. Era previsto che, per far fronte all'emergenza del Covid, «in via sperimentale» sarebbe stato possibile svolgere le prove selettive «presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale». Una norma subito messa in pratica dal ministro della Funzione pubblica Fabiana Dadone, tanto è vero che è stata utilizzata alla prima occasione utile, il reclutamento di 92 unità di personale non dirigenziale nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'Ambiente. Il decreto di agosto prevede che, quella che doveva essere una procedura sperimentale, diventi la regola da oggi in poi. Dunque i prossimi concorsi pubblici non necessariamente si terranno nella Capitale, ma potranno essere svolti sia in sedi regionali che telematicamente.

GLI EFFETTI

Fino ad oggi la Fiera di Roma è stata una delle principali sedi nazionali dei concorsi pubblici. L'impatto sull'indotto della Capitale, nel tempo, potrebbe insomma farsi sentire. La norma spiega che tocca al «Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» individuare «le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti».

Non è l'unico cambio nelle procedure dei concorsi pubblici. Ce ne sono anche altre che dovevano essere temporanee e diventano invece strutturali. Il fatto, per esempio, che «la prova orale può essere svolta in videoconferenza». Oppure il fatto che la domanda di partecipazione al concorso va «presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale». Ed ancora, che «per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid)». A tutto questo si aggiunge la spinta del ministero ad effettuare «concorsi unici» per tutte le amministrazioni. Insomma, evitare la frammentazione di ogni amministrazione che organizza un concorso per i suoi funzionari. La prima selezione unica è stata lanciata due mesi fa per 2.133 funzionari a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III-F1, nei ruoli di varie amministrazioni, ricevendo oltre 137 mila domande. E oltre 21 mila candidature sono arrivate per l'ammissione di 315 allievi al corso concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione finalizzato al reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali.

Andrea Bassi

