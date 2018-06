LE NOMINE ROMA Tre nordestini tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro la cui nomina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOMINEROMA Tre nordestini tra i nuovi 25 Cavalieri del Lavoro la cui nomina è stata annunciata ieri dal Capo dello Stato, Mattarella. Sono Ennio De Rigo Piter, presidente della De Rigo di Pozzale di Cadore, fondata con il fratello Walter nel 1978 e oggi ai vertici dell'occhialeria avviata con i fratelli come realtà artigianale dell'occhialeria ed oggi tra i leader mondiali dopo aver rilevato Lozza e con marchi come Police e Sting.Pierantonio Riello guida la Riello Elettronica, nel veronese, leader in Italia e tra i primi 5 al mondo per i...