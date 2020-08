LIQUIDITÀ

ROMA Raggiunge quota 300 miliardi di euro il valore delle domande di adesione alle moratorie sui prestiti presentate da imprese e famiglie per arginare gli effetti della crisi innescata dall'emergenza coronavirus, previste dai provvedimenti messi in campo dal governo, a partire dai decreti Cura Italia e Liquidità. E sono 211 mila le domande che le famiglie hanno presentato per chiedere una pausa al pagamento delle rate dei mutui per la prima casa. A fare il punto sulle misure a sostegno della liquidità è la task force costituita per promuoverle al quale partecipano i ministeri dell'Economia, dello Sviluppo, la Banca d'Italia, l'Abi, il Mediocredito Centrale e Sace. È un bilancio che guarda anche all'altra faccia della medaglia, quella dei prestiti concessi, con grandi garanzie: superano 72,5 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di garanzia per le Pmi mentre salgono a 12,7 miliardi, per un totale di 450 operazioni tra cui anche per aziende di grandi dimensioni, le garanzie emesse da Sace, attraverso Garanzia Italia, lo strumento nato per sostenere le imprese colpite dall'emergenza. Nello specifico, circa il 93% delle domande o comunicazioni di moratoria (oltre 2,7 milioni al 14 agosto) è già stato accolto dalle banche; il 3% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA