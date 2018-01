CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Per aiutare gli investitori a comprendere i rischi legati all'acquisto di prodotti finanziari arriva un documento di tre pagine. Il suo nome è Kid e contiene informazioni semplificate per spiegare cosa sono gli strumenti finanziari complessi e quali sono i rischi che si corrono, una specie di vademecum per tutelare chi decide di investire i priori risparmi. Vengono poi estesi i Piani di risparmio, introdotti con la legge di Stabilità dello scorso anno, anche al settore immobiliare e arriva l'unificazione della tassazione sui...