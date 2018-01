CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA La prima buona notizia del 2018 riguarda i pensionati. I loro assegni, che verranno pagati domani, saranno rivalutati in base all'inflazione. Negli ultimi due anni non era accaduto perché i prezzi erano rimasti fermi o leggermente arretrati.L'adeguamento calcolato provvisoriamente dall'Istat è dell'1,1%. Un incremento che sarà pieno per le pensioni fino a tre volte il minimo (circa 1.505 euro lorde mensili), per poi scendere gradualmente fino a più che dimezzarsi per quelle oltre sei volte il minimo. Non è l'unica novità...