Le Fs puntano sui giovani laureati per la gestione delle infrastrutture

Trentacinque neolaureati in ingegneria e in economia, selezionati fra più di 300 candidature, circa 60 docenti universitari ed esperti dei sistemi dei trasporti e oltre 400 ore di didattica. Sono i numeri del primo trimestre (ottobre-dicembre 2018) della Fs mobility academy, il percorso di alta formazione universitaria nato dalla partnership tra il gruppo Fs Italiane e l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Il corso multidisciplinare ha l'obiettivo di insegnare ai giovani le metodologie e le tecniche per lo sviluppo e la gestione...