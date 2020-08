IL CASO

ROMA La leadership femminile nelle imprese cresce, ma le donne restano una netta minoranza rispetto ai colleghi maschi. Intanto va detto che il numero delle donne manager ha sfondato un milione, crescendo ad un ritmo più che doppio rispetto a quello degli uomini. Restano tuttavia meno di un quarto del totale dei dirigenti maschi. Una situazione che però cambia se si guarda ai singoli settori: nei servizi di cura alla persona, sanità e assistenza sociale, ad esempio, le donne in posti di comando sono quasi alla pari con gli uomini.

A fotografare la situazione è un approfondimento contenuto nel IV Rapporto sull'imprenditorialità femminile realizzato da Unioncamere, che fa il punto sugli ultimi 5 anni. Nel 2019 le donne che siedono nei posti di comando delle imprese sono 1.078.627, con un aumento del 7,2% rispetto a cinque anni prima. Un tasso di crescita doppio rispetto ai colleghi maschi, che tra il 2014 e il 2019 sono cresciuti del 3,5% arrivando a oltre 3,2 milioni. Come detto, sul totale dei manager, tuttavia, le donne continuano a rappresentare appena il 24,7%. Ma ci sono alcuni ambiti in cui la leadership femminile è forte. Nei settori della cura della persona e della sanità e assistenza sociale, le donne manager sono infatti quasi la metà del totale, raggiungendo fette del 50,8% e del 44,1%.

