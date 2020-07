CALZATURE

TREVISO Geox S.p.A. ha chiuso la semestrale con ricavi pari a 243,6 milioni di euro (-39,0% a cambi correnti, -39,0% a cambi costanti) a causa delle chiusure temporanee indotte dall'emergenza covid-19. La rete dei negozi diretti (DOS) ora è però di nuovo completamente operativa con performance in progressivo recupero. Performance che invece sono molto positive per il canale online diretto: +40% alla fine del semestre (+59% nel solo secondo trimestre). La posizione finanziaria al 30 giugno 2020 è pari a -88,8 milioni di euro (-30,8 milioni al 30 giugno 2019).

Mario Moretti Polegato, Presidente e Fondatore di Geox, ha commentato: «Dopo un buona partenza d'anno con vendite positive nei nostri negozi fino a inizio febbraio 2020, il Covid-19 ha avuto e sta avendo rilevanti ripercussioni a livello globale di carattere sanitario, economico e sociale. Il 2020, secondo i principali operatori di mercato, vedrà un calo del prodotto interno lordo di oltre 3 punti percentuali a livello mondiale. La pandemia sta delineando dei tempi senza precedenti, che segneranno una netta discontinuità con il passato sia per i consumatori sia per le aziende, accelerando un cambiamento già in atto prima della crisi. Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione saranno sempre più fondamentali per le imprese che vorranno soddisfare una domanda più attenta, selettiva e sensibile al valore e alla sostenibilità delle proprie esperienze di acquisto. Geox sta affrontando questo eccezionale contesto, consapevole delle difficoltà e dei cambiamenti in atto, ma allo stesso tempo attenta alle opportunità che si possono aprire per un Gruppo solido ed importante come il nostro».

Il canale online, unico canale pienamente operativo e unico misuratore attendibile della rilevanza dei brand per la clientela in questo periodo, ha evidenziato una crescita del +40% nel semestre, trascinato dagli aumenti a tripla cifra di aprile (+102%) e maggio (+167%), e continua ad essere positivo anche a luglio.

L'emergenza sanitaria indotta dalla diffusione del virus ha, di fatto, imposto la temporanea chiusura nel secondo trimestre delle attività commerciali a livello mondiale ed una drastica riduzione della mobilità delle persone e del turismo domestico ed internazionale. Geox ha progressivamente riaperto i propri punti vendita nel mondo: a inizio marzo in Cina, poi gradualmente da fine aprile prima in alcuni paesi europei (Austria, Germania) e poi in Italia e nel resto d'Europa; infine in Nord America e Russia nel mese di Giugno e nel Regno Unito in Luglio.

