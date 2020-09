IMPRESE

PADOVA Nasce la società consortile New.Co delle Camere di Commercio di Venezia Rovigo e di Treviso - Belluno e Padova, organizzata nella forma «in house providing», che opererà in materia di export ed internazionalizzazione con l'obiettivo di offrire supporto e servizio alle imprese venete, in particolare PMI, che vogliono affrontare il mercato globale. La società avrà come Presidente Mario Pozza e direttore Franco Conzato ed un cda di 5 membri in via di definizione. Il capitale sociale di partenza è di 700 mila euro.

Il Presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, commenta con soddisfazione la costituzione della New.CO: «Il nuovo soggetto vuole essere strumento ed opportunità per essere sempre più competitivi sui mercati internazionali. A conferma del percorso di integrazione e collaborazione sempre più sinergico degli enti camerali del Veneto questa società vedrà in una prima fase la partecipazione degli enti camerali di 5 province e una convenzione con Verona e Vicenza che maturerà in futuro in un adesione di tutto il sistema camerale alla New.Co».

La New.Co offrirà servizi qualificati e differenziati per tipologia di impresa, che riguardano l'informazione e la formazione, ma anche innovativi come la digitalizzazione e la realizzazione di un sistema di telepresentazione, una «digital showroom» attrezzata per la promozione virtuale dei prodotti di eccellenza delle imprese. Oltre a servizi di assistenza finanziaria, in collaborazione con Sace-Simest, si occuperà dei finanziamenti comunitari favoriti dall'apertura di uno sportello Veneto a Bruxelles, per offrire a tutte le 432 mila aziende venete di accedere ad un percorso finalizzato al rafforzamento della loro competitività.

Per far fronte al sempre mutevole contesto di riferimento internazionale la New. Co. opererà sulla scorta di programmi attuati d'intesa con le Camere di Commercio del Veneto e della Regione del Veneto unitamente a tutte le Associazioni di categoria per un indirizzo concordato e unitario. La società svolgerà una funzione di raccordo con le rappresentanze diplomatiche e consolari nel mondo, Agenzia ICE e tutti i soggetti che si occupano di export, attuando in modo sinergico la promozione veneta sui mercati esteri più dinamici.

La nuova società si pone anche l'obiettivo di riuscire ad attrarre degli investimenti esteri in Veneto. La New. Co si occuperà anche di fornire un orientamento ai mercati attraverso qualificati percorsi formativi, ma anche su tematiche di commercio estero nuove, messe in luce proprio dalla crisi economica causata dalla pandemia Covid-19, come il blocco dei confini per il trasporto delle merci, disposizioni per l'importazione e commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sui mancati pagamenti di clienti esteri, sulla possibilità di attestazione delle «causa di forza maggiore» congiuntamente ad azioni di coaching inteso come accompagnamento formativo personalizzato.

