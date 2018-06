Le banche rifiutano l'offerta di Oxy: Condotte rischia il commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COSTRUZIONIROMA Si avvicina il capolinea per Condotte d'Acqua, la storica società romana di grandi lavori, nata nel 1880 progettando acquedotti e riconvertitasi dopo l'ultima guerra su infrastrutture, edilizia, dighe, gallerie e impianti idroelettrici. La società che ha consistenti interessi in Veneto, è infatti coinvolta nell'opera Mose ed è sua la realizzazione per l'Expo del Padiglione Aquae a Porto Marghera, rischia di imboccare la strada del commissariamento. Questa soluzione, ormai, appare inevitabile dopo che le banche creditrici...