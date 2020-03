IL VADEMECUM

ROMA Il mondo bancario rafforza l'impegno nella lotta ai crimini informatici in questa fase di emergenza coronavirus. L'Abi, l'associazione che riunisce le banche italiane, intanto ha diffuso una serie di consigli per usare in sicurezza i servizi di home banking. Prima di tutto, è l'indicazione dell'Abi, per connettersi al sito della banca digitare direttamente l'indirizzo nella barra di navigazione, non cliccare mai su link che rimandano al sito dell'istituto se sono all'interno di e-mail o sms sospetti. Ricordare che il phishing è un'azione malevola che consiste proprio nell'invio di e-mail fraudolente, che ingannano i destinatari richiedendo la condivisione delle proprie informazioni personali, finanziarie o di sicurezza.

I CODICI

È necessario anche modificare periodicamente i codici di accesso all'area riservata e controllare regolarmente le movimentazioni del conto per assicurarsi che le transazioni siano quelle che si sono effettuate. In particolare per quanto riguarda il mobile banking, installare e mantenere sempre aggiornati l'antivirus, il sistema operativo e gli applicativi e ricordare di disattivare il wi-fi, la geolocalizzazione e il bluetooth quando non si usano. Utilizzare esclusivamente app ufficiali. In caso di furto o smarrimento del dispositivo avvertire la propria banca affinché interrompa il servizio app di mobile banking. Per maggiore sicurezza impostare il blocco automatico del proprio dispositivo. Infine per l'e-commerce, evitare di effettuare transazioni online da computer condivisi, come hotel e internet caffè e al termine di ogni acquisto, ricordare di effettuare il log-out dal sito. Utilizzare credenziali diverse per autenticarsi sui vari siti ed evitare il salvataggio automatico delle password sui programmi di navigazione.

