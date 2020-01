LA STRATEGIA

ROMA Le maggiori banche del mondo che operano nella City di Londra si sono coalizzate per chiedere fino a 4 miliardi di sterline di agevolazioni fiscali all'anno dopo la Brexit. Una sorta di patto do ut des con cui le banche si impegnerebbero a non disertare la City a fronte di concessioni fiscali a titolo di risarcimento per aver pagato decine di miliardi di tasse extra al Tesoro britannico a partire dalla crisi finanziaria. È quanto scrive il Telegraph secondo cui i manager degli istituti bancari di Europa, Stati Uniti e anche Regno Unito vogliono che il Cancelliere dello Scacchiere nel governo di Boris Johnson, Sajid Javid, sostenga in modo tangibile lo slogan «Global Britain» cavalcato dal governo così da convincere i giganti finanziari globali a non abbandonare il Regno Unito. Javid - spiega il Telegraph - dovrebbe definire consistenti piani di spesa per il Nord dell'Inghilterra nel bilancio di marzo e i manager delle banche sperano di convincerlo che una concreta dimostrazione di sostegno per la City di Londra rassicurerebbe aziende e investitori internazionali che non sono stati trascurati. Dopo la Brexit, i grandi istituti di credito sono stati inondati di offerte di ospitalità da parte dei Paesi dell'Ue interessati a rastrellare nuove fonti di business. Tutto nasce dalle crescenti incertezze sulla possibilità che il Regno Unito e l'Ue riescano a stabilire un accordo di equivalenza reciproca capace di garantire la prosecuzione indolore dei rapporti in tutte le attività di servizi finanziari. Nel dettaglio le tasse extra contestate sono due: il prelievo bancario introdotto dopo la crisi finanziaria per garantire la possibilità di aumentare la tassazione sulle banche anche nel caso in cui riportassero conti in rosso. La seconda è una sovrattassa applicata alla corporation tax, una sorta di penale per il ruolo svolto nella crisi finanziaria. Così, Londra potrebbe venire incontro alle richieste dei banchieri per salvare posti di lavoro anche al di fuori della City.

