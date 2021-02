LE ALLEANZE

ROMA Arriva l'ennesimo segnale di una strada ormai tracciata verso il pagamento dei contenuti editoriali da parte delle big tech, Google e Facebook in testa. Dopo la svolta in Francia segnata dall'Alleanza della stampa francese e l'accordo quasi raggiunto in Australia su pressing del governo per disegnare un codice di condotta vincolante, arrivano le prime intese tra i gruppi editoriali e i colossi del web. L'ultimo è quello firmato dalla News Corp di Rupert Murdoch con Google per i prossimi tre anni, che apre la strada a nuovi standard. Ma il colosso di Mountain View ha concordato proprio in questi giorni di pagare oltre 19 milioni di euro l'anno anche per l'uso di news di Nine Entertainment Co, uno dei maggiori gruppi di media australiani.

IL MODELLO

Ad anticipare la svolta, è il Financial Times: News Corp riceverà «pagamenti significativi» per i suoi prodotti giornalistici. Un modo per battere sul tempo iniziative anche più stringenti che possono arrivare dai governi, dopo quella australiana. Ma l'intesa va al di là del mercato di Sidney e Melbourne e dintorni (da una serie di piattaforme di notizie, tra cui The Australian, news.com.au, a Sky News e numerosi titoli locali e metropolitani): si estende al Wall Street Journal e al New York Post, a Barron's e a MarketWatch negli Stati Uniti e al Times, al Sun e al Sunday Times in Gran Bretagna.

L'accordo, si legge in una nota di News Corp, prevede anche lo sviluppo di una piattaforma di abbonamenti, la condivisione dei ricavi pubblicitari, gli investimenti legati all'audio giornalismo e a quelli legati al video giornalismo attraverso Youtube. Uno schema destinato a fare scuola.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA