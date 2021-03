IL CASO

ROMA Non dovevano fallire le quattro banche italiane messe in croce dalla Commissione Ue che ne ha impedito il salvataggio con le risorse messe a disposizione dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Banca Marche, Popolare dell'Etruria, CariFerrara e CariChieti potevano insomma salvarsi, evitando i gravi danni provocati al sistema bancario italiano e a decine di migliaia di piccoli risparmiatori. I quali ora potranno chiedere i danni alla Commissione europea. La Corte del Lussemburgo ha infatti definitivamente sentenziato sul caso Tercas, ritenendo legittimo l'intervento nel 2013 del Fondo interbancario inopinatamente bocciato da Bruxelles e bollato come aiuto di Stato. Dopo otto anni viene finalmente ristabilito il diritto su una vicenda che ha condizionato i salvataggi bancari successivi e contribuito a mandare in default la stessa Popolare di Bari (BPB). Quella decisione è costata 15 miliardi a carico delle banche per finanziare lo Schema volontario per la gestione delle crisi, ma si calcola che la catena velenosa innescata da quel diktat abbia bruciato non meno di 60 miliardi di ricchezza complessiva, con grave danno per oltre 140 mila risparmiatori.

L'INVITO

Opportuno dunque l'invito del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, rivolto a quanti visto bruciare in quel falò i loro risparmi e alle banche concorrenti chiamare a sostenere il rilancio degli istituti falliti, a pretendere di essere risarciti «adeguatamente e tempestivamente» dalla Commissione Ue.

La cronaca. Dopo un lungo dibattimento, ieri la Corte di Giustizia Ue ha respinto l'impugnazione avanzata dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale europeo del marzo 2019 relativa alle misure adottate dal Fitd (il consorzio di banche concorrenti) per tenere in vita uno dei suoi membri, la Banca Tercas appunto. Secondo i massimi giudici europei, «tali misure non costituiscono aiuti di Stato in quanto non sono imputabili allo Stato italiano». Con tale decisione la Commissione aveva ordinato all'Italia di recuperare da Tercas 295 milioni oltre gli interessi.

Il casus belli risale all'ottobre 2013 quando la BPB si fece avanti per sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas, commissariata a maggio 2012 per un dissesto accertato da Bankitalia relativo a una gestione disinvolta del credito. L'avance dell'istituto pugliese era subordinata alla condizione che il buco patrimoniale di Tercas (602 milioni) fosse interamente coperto dal Fitd. Nel 2014 il Fondo concesse 265 milioni a copertura del deficit e Bari ricapitalizzò per 230 milioni. Il 23 dicembre 2015, però, la Commissione Ue sentenziò che si trattava di aiuto di Stato illegittimo e ne ordinò il recupero. La BPB e il Fitd, sostenuti dalla Banca d'Italia, impugnarono la decisione chiedendone l'annullamento che il tribunale accolse però solo il 19 marzo 2019. Dall'impasse se ne uscì con una partita di giro fra Fitd, Schema volontario e Bari.

Ieri, la Corte di Lussemburgo, riunita in Grande Sezione, ha precisato la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né un'impresa pubblica. Rimarcando che affinché certi vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi del Trattato, da un lato essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e dall'altro devono essere imputabili allo Stato. Per quanto concerne più specificamente l'imputabilità alle autorità italiane dell'intervento del Fitd su Tercas, la Corte sottolinea che «il Tribunale Ue non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione per dimostrare l'influenza delle autorità pubbliche italiane sul Fitd non permettono di imputare il suo intervento a favore di Tercas alle autorità italiane». Va infine ricordato che il salvataggio da parte di Bari sollevò polemiche politiche sull'opportunità che Bankitalia autorizzasse l'istituto pugliese, sotto osservazione da tempo, ad intervenire. Rilievi subito evaporati.

r. dim.

