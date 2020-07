LAVORO

VENEZIA (m.cr.) Sono 263mila le assunzioni previste dalle imprese per luglio 2020, - 38,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Va un po' meglio della media nazionale per il Nordest, in particolare Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto: che comunque segna un - 35,4%, con 24.640 entrate previste, un terzo che rimangono difficili da reperire come in Friuli Venezia Giulia, dove la flessione prevista è del 36,3% per 5.270 assunzioni.

Le figure professionali più richieste in questo periodo riguardano anzitutto le attività commerciali e del turismo a partire dagli addetti nelle attività di ristorazione (circa 57mila in tutt'Italia), dal personale non qualificato nei servizi di pulizia (circa 34mila) e dagli addetti alle vendite (oltre 20 mila). In deciso calo comunque le assunzioni nei pubblici essrcizi. Rispetto allo stesso periodo del 2019 si prospetta un calo complessivo delle entrate pari a -38,6% (più forte nell'industria che nei servizi). Si riducono anche le imprese che programmano assunzioni (sono il 10%, contro il 16% di un anno fa). Per il trimestre luglio-settembre le entrate previste si attestano a 622mila, evidenziando in questa fase incertezza diffusa soprattutto per il mese di settembre. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

I contratti proposti dalle imprese a luglio sono prevalentemente contratti a termine. Nell'industria le assunzioni di luglio riguardano soprattutto gli operai specializzati (circa 36mila) e le professioni tecniche (27mila). E anche in questo periodo di crisi economica si registra difficoltà di reperimento.

Si è chiusa nel frattempo la prima Fiera del Lavoro digitale dedicata ai lavori estivi organizzata da Umana (che sta selezionando i profili pervenuti) e CVing, protrattasi per oltre un mese: oltre 16mila candidature totali e 200 annunci per complessive 500 posizioni proposte, 225mila visualizzazioni dell'homepage del sito dedicato, circa 5 milioni di persone raggiunte dai diversi canali web.

AGENZIA DA 720 MILIONI

Umana è l'agenzia per il Lavoro generalista che conta 140 filiali in tutto il territorio nazionale e 1000 dipendenti diretti. Nel 2019 ha impiegato mediamente 25 mila lavoratori ogni giorno e superato i 720 milioni di fatturato.

