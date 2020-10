LAVORO

VENEZIA La rivoluzione è già nelle imprese. La crisi da Covid ha costretto le aziende del Nordest a una profonda trasformazione non solo digitale, che deve essere affrontata con adeguata formazione. Anche quando si è in cassa integrazione (l'ha utilizzata nei mesi di blocco il 58% del campione). Però la cig non deve essere più un «parcheggio» ma un possibile trampolino per tre imprenditori su quattro. Il 90% prevede tagli pesanti nei prossimi mesi quando finità il blocco ai licenziamenti, in molti chiedono più libertà nei contratti e sono a caccia di nuovi talenti, persone con competenze trasversali capaci di affrontare situazioni nuove e impreviste. I settori a rischio, secondo i 500 imprenditori triveneti e dell'Emilia Romagna intervistati da Fondazione Nordest nell'indagine in partnership con Umana, sono soprattutto turismo, moda e automotive. Grande spazio d'assunzione in sanità, farmaceutica, digitale e logistica.

«I cento giorni del lockdown hanno costretto le imprese del Nordest, che hanno dimostrato grande resilienza, a una profonda riorganizzazione e ad accelerare i processi di modernizzazione - spiega Paolo Gubitta, professore di organizzazione aziendale all'università di Padova e responsabile dell'Osservatorio Capitale Umano, Organizzazione e Lavoro di Fondazione Nord Est - partendo innanzi tutto dalla valorizzazione delle risorse interne: l'esperienza per le nostre imprese è fondamentale come la capacità di adattamento, anche più delle competenze digitali. Chi ha utilizzato bene i mesi scorsi è pronto per affrontare anche la sfida di questa seconda ondata». «La sfida per il futuro, soprattutto per le piccole imprese, è la convivenza tra lavoratori di generazioni diverse - sottolinea Paolo Caprioglio, presidente di Umana - come già emerso negli anni scorsi, è cruciale l'introduzione di figure, anche esterne, che possano trasmettere le competenze ai giovani».

RIORGANIZZAZIONE

Le modalità di lavoro vedranno crescere per circa l'80% del campione il ricorso allo smart working, anche se il 65,1% degli intervistati ritiene che non porti a più produttività o generi un danno al clima aziendale (73%). Per questo serve una profonda rivisitazione del modello di gestione e manager che sappiano superare la logica del controllo fisico a favore di un nuovo modello (74,2%) basato su fiducia e definizione di risultati da raggiungere. E sui risultati ottenuti.

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA