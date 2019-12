LAVORO TREVISO Patto per il territorio e il lavoro tra Assindustria Venetocentro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVOROTREVISO Patto per il territorio e il lavoro tra Assindustria Venetocentro e i sindacati. Nei giorni scorsi avviato il tavolo per rispondere alle difficoltà congiunturali - crescita in stallo nel primo semestre (+ 1,6%), debole l'export (+ 0,4%), aumentano crisi aziendali e cig tra Padova e Treviso - e alle trasformazioni in corso con focus su innovazione, capitale umano, contrattazione decentrata per rilanciare produttività e retribuzioni. Negli ultimi due anni sono stati sottoscritti 200 nuovi accordi di secondo livello ma restano...