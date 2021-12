CGIA MESTRE

VENEZIA Lavoro, il caporalato c'è ma quello che pesa soprattutto è il lavoro nero e il doppio impiego.

In Veneto il fenomeno ha dimensioni molto contenute: l'ufficio studi della Cgia segnala che dei 206.500 lavoratori irregolari presenti nella regione, quelli sfruttati da caporali o da organizzazioni criminali sono una piccola minoranza. «Questo, ovviamente, non deve indurci a sottovalutare la gravità di questo drammatico fenomeno - avverte la Cgia di Mestre -. Anche perché, pur non essendoci dati in grado di dimostrarlo, a seguito della crisi pandemica la situazione è in deciso peggioramento. Pertanto, anche la stima dell'Istat, che segnala in 3,2 milioni i lavoratori irregolari presenti nel Paese, di cui 206.500 nella nostra Regione, è quasi certamente sottodimensionata. Tuttavia la maggioranza di chi lavora irregolarmente è costituita da persone molto intraprendenti. Questi lavoratori irregolari sono in gran parte costituiti da pensionati, dopo-lavoristi, inattivi, disoccupati o persone in Cig che arrotondano le magre entrate con i proventi di queste attività illegali. Una concorrenza sleale inaccettabile».

Secondo la Cgia, Campania, Calabria e Sicilia sono le realtà dove l'economia sommersa è più diffusa. Il lavoro nero presente in Italia produce ben 77,7 miliardi di valore aggiunto di cui 5,5 miliardi in Veneto, dopo la Lombardia, il territorio meno interessato dal fenomeno: l'incidenza del valore aggiunto prodotto dal lavoro irregolare sul totale regionale è pari al 3,7%. Subito dopo la provincia di Bolzano (3,8) e il Friuli Venezia Giulia (3,9).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA