LAVOROPADOVA Digitale, una miniera da 13800 posti che il Nordest non riesce a coprire mentre dalle imprese di Padova e Treviso partono 184 offerte di tirocinio.Il tasso di disoccupazione giovanile è al 32,8%, ma non ci sono giovani da assumere con le nuove competenze digitali. Sviluppatori, system e business analyst, specialisti di Big Data, cyber security, IoT specialist, sono solo alcuni dei profili di cui le aziende non potranno fare a meno. A cui si aggiungono le professioni come il legale, le risorse umane o l'amministrazione per le...